Acusado de matar amante e ocultar corpo em praia isolada é condenado em SC Mulher foi morta com dois tiros na cabeça e seu corpo foi encontrado quase dois meses após o crime em São Francisco do Sul ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 21h05 (Atualizado em 19/02/2025 - 21h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acusado de matar amante, um homem foi condenado a 17 anos de prisão nesta terça-feira (18). A vítima Célia dos Santos Mazzo, de 44 anos, era natural de Balneário Barra do Sul, mas foi morta e teve seu corpo ocultado em uma praia de São Francisco do Sul, em 14 de setembro de 2016.

Saiba mais sobre este caso chocante e as implicações da condenação no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Mandou nudes! Carcereira é presa por trocar mais de 4 mil mensagens sexuais com detento

Homem é achado morto em praia de Navegantes e suspeita é de afogamento; ‘apenas uma cueca’

‘Canibal da besta’: serial killer que comia parte das vítimas é atacado na prisão