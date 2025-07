Acusado de matar homem com golpes de madeira vai a júri em SC Vítima foi surpreendida com golpes de madeira no sofá de casa, em Concórdia, no Oeste catarinense ND Mais|Do R7 21/07/2025 - 19h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h57 ) twitter

Será levado a julgamento nesta segunda-feira (21), na comarca de Concórdia, no Oeste de Santa Catarina, um dos acusados pelo assassinato de um homem de 25 anos com golpes de madeira, ocorrido em março de 2024. O caso, que corre em segredo de justiça, aconteceu no bairro Nazaré.

