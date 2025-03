Acusados de aplicar golpe milionário no Sul, casal é preso em apartamento de luxo em Itapema O casal usava empresas registradas em nome de terceiros para obter crédito e não pagar as mercadorias de alto valor monetário. Entre... ND Mais|Do R7 27/03/2025 - 20h05 (Atualizado em 27/03/2025 - 20h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em uma operação comandada pela Polícia Civil de Santa Catarina, policiais prenderam, na manhã de quarta-feira, 26, em Meia Praia, Itapema/SC, um casal acusado de praticar o ‘Estelionato/Golpe da Arara’, que consiste em utilizar fraudulentamente empresas registradas em nome de terceiros (parentes) para conseguir crédito no mercado e realizar compras de alto valor monetário, as quais nunca serão pagas. As vítimas, mantidas em erro, liberam as mercadorias e amargam prejuízos vultosos. No caso, os estelionatários utilizavam duas empresas para enganar as vítimas: uma no ramo de supermercados e outra no de aparelhos de ar-condicionado e refrigeração. Há indícios de que os crimes foram perpetrados nas cidades de Criciúma, Içara, Barra Velha, Itajaí, Balneário Camboriú e Joinville. Durante as buscas no apartamento de luxo do casal, foram recuperados parte dos bens subtraídos de várias vítimas.

Saiba mais sobre essa operação e os detalhes do caso consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Aulas grátis de beach tennis são oferecidas em Balneário Camboriú; veja como se inscrever

VÍDEOS: Suspeita de bomba mobiliza Polícia Militar em Rio do Sul

Situação de emergência: Cidade do Oeste concentra 73,4% dos casos de chikungunya de SC