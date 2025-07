Adeus à massa de ar frio em SC: sol predomina neste fim de semana e tardes esquentam Apesar das geadas ao amanhecer, o retorno do sol garante tardes amenas e sem previsão de chuvas em Santa Catarina ND Mais|Do R7 05/07/2025 - 09h56 (Atualizado em 05/07/2025 - 09h56 ) twitter

Santa Catarina terá um fim de semana com tempo firme e predomínio de sol, com temperaturas ainda típicas do inverno nas primeiras horas do dia. A madrugada e o amanhecer seguem gelados, especialmente nas áreas mais altas do estado, onde ainda há chance de geada em pontos isolados. Ao longo do dia, porém, o frio perde força. A massa de ar polar que provocou temperaturas negativas e dias consecutivos de geada começa a se afastar, abrindo espaço para tardes mais amenas e agradáveis em todas as regiões. Não há previsão de chuva, e o tempo deve seguir estável até o início da próxima semana.

