Adeus, ar-condicionado? Temperaturas baixam e semana será mais fresca em Itajaí Depois de longas semanas sob sol escaldante e temperaturas altas, dias mais amenos estão por vir na região ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 10h06 )

A semana que inicia nesta segunda-feira (10) promete ser mais fresca para quem mora no Litoral Norte Catarinense. As temperaturas mínimas ficarão entre 16°C e 19°C e as máximas entre 26°C e 28°C.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as previsões do tempo em Itajaí!

