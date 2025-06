Adeus, boletos: Pix Automático começa nesta quarta com pagamentos recorrentes e zero tarifa Nova funcionalidade do Banco Central permitirá pagamentos recorrentes sem tarifas para pessoas físicas; entenda as novas funcionalidades... ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 21h16 (Atualizado em 02/06/2025 - 21h16 ) twitter

O Pix Automático será oficialmente lançado nesta quarta-feira (4), durante evento em São Paulo. A nova funcionalidade permitirá a realização de pagamentos recorrentes, funcionando de forma semelhante ao débito automático. Com a autorização para uso do Pix Automático, contas como água, luz, telefone, condomínio, escola, plano de saúde, entre outras, poderão ser debitadas automaticamente da conta do usuário.

Não perca a oportunidade de entender como essa nova funcionalidade pode facilitar sua vida financeira! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

