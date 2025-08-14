Adoção à beira-mar: postos de guarda-vidas nas praias de Florianópolis poderão ser ‘adotados’ Programa Adote um Posto Guarda-Vidas permite que pessoas físicas e jurídicas possam ‘adotar’ os espaços em todas as praias da cidade... ND Mais|Do R7 14/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h39 ) twitter

Os postos de guarda-vidas em Florianópolis ganham um reforço a partir da temporada de verão 2025/2026: o programa Adote um Posto Guarda-Vidas, desenvolvido em parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a Câmara Municipal e prefeitura da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

