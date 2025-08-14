Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Adoção à beira-mar: postos de guarda-vidas nas praias de Florianópolis poderão ser ‘adotados’

Programa Adote um Posto Guarda-Vidas permite que pessoas físicas e jurídicas possam ‘adotar’ os espaços em todas as praias da cidade...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

Os postos de guarda-vidas em Florianópolis ganham um reforço a partir da temporada de verão 2025/2026: o programa Adote um Posto Guarda-Vidas, desenvolvido em parceria entre o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), a Câmara Municipal e prefeitura da cidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante iniciativa!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.