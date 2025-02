Adolescente de 13 anos é arrastado por onda e morre afogado em Balneário Camboriú Garoto afogado chegou a ser reanimado após passar 10 minutos submerso, mas já era tarde demais ND Mais|Do R7 28/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 28/02/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente de 13 anos de idade morreu afogado no final da tarde desta quinta-feira (27), na Praia Central de Balneário Camboriú. Um amigo que estava junto no momento disse para a polícia que ambos foram atingidos por uma grande onda, que arrastou o adolescente para o fundo do mar.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

FOTOS: Adolescente de Pomerode fã de Luan Pereira curte aniversário com o ídolo no Beto Carrero

Operação Carnaval: saiba qual será dia com maior trânsito no período em SC

Imunização pode chegar a cidades com surtos de dengue , diz diretor do PNI