Adolescente de 14 anos é apreendido por extorquir crianças com ameaças em escola de SC Internação foi determinada pela Justiça após investigação da Polícia Civil em Caxambu do Sul, no Oeste do estado ND Mais|Do R7 06/06/2025 - 12h16 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um adolescente de 14 anos foi apreendido após extorquir crianças da mesma escola sob ameaça de agressões, em Caxambu do Sul, no Oeste de Santa Catarina. O mandado foi cumprido na tarde da quinta-feira (5), na casa do garoto.

Para saber mais sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Homem é morto a facadas no meio da rua após briga em SC

MP contesta multa de R$ 576 para empresário que cometeu injúria racial contra mulher em SC

Escândalo sexual e impeachment: Trump e Musk ‘lavam roupa suja’ nas redes sociais