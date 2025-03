Adolescente de 15 anos é morta estrangulada após ameaçar expor caso com homem casado Homem casado chegou a ir até a delegacia, mas não foi preso por falta de indícios; depoimento de outro adolescente que estava na casa... ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h27 ) twitter

A adolescente Laurinda Maria Fortaleza Delfino, de 15 anos, foi morta estrangulada após ameaçar expor o relacionamento que mantinha com um homem casado de 18 anos, revelou a investigação da Polícia Civil do Piauí. O corpo dela foi encontrado na sexta-feira (7), e outro adolescente, de 16 anos, foi apreendido no sábado (8).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico caso.

