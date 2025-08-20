Adolescente de 15 anos é suspeito de assassinar homem em situação de rua em praça de SC
O homem em situação de rua não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime; a Polícia Militar abordou o suspeito, que é vendedor...
Um adolescente de 15 anos foi apreendido suspeito de assassinar, com golpes de faca, um morador em situação de rua em Monte Carlo, no Meio-Oeste de Santa Catarina, na tarde de segunda-feira (18). O crime ocorreu na praça central do município, onde a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros encontraram a vítima caída, já sem sinais vitais. Os policiais rapidamente abordaram o suspeito, que atua como vendedor ambulante.
