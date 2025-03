Adolescente de 16 anos arma emboscada para matar amiga e se livrar de dívida com facção no MT Para ganhar perdão de dívida de R$ 2 mil, adolescente teria dito para criminosos que a amiga havia comprado drogas com facção rival... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 20h26 ) twitter

Uma adolescente de 16 anos foi apreendida por suspeita de participar de uma emboscada para matar amiga. Para se livrar de uma dívida com facção criminosa em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, a jovem entregou Luana Bruines Gonçalves da Silva, de 23 anos, para os criminosos.

