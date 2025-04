Adolescente de 16 anos é morto a tiros na frente de casa em SC O adolescente morto a tiros chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu; crime aconteceu em Caxambu do... ND Mais|Do R7 04/04/2025 - 14h26 (Atualizado em 04/04/2025 - 14h26 ) twitter

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros em frente à sua residência, no bairro Antena, em Caxambu do Sul, no Oeste de Santa Catarina. O crime ocorreu na noite da quinta-feira (04), por volta das 19h35, e foi registrado pela Polícia Militar (PM), que atendeu à ocorrência.

