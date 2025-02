Adolescente de 17 anos morre ao colidir moto com caminhão da Coca-Cola em Itajaí Vítima foi encontrada com o capacete esmagado após colidir com caminhão e já estava sem vida ND Mais|Do R7 19/01/2025 - 14h06 (Atualizado em 19/01/2025 - 14h06 ) twitter

Um adolescente de 17 anos morreu na tarde do último sábado (18) após colidir sua moto, Honda Biz vermelha, com um caminhão da Coca-Cola no bairro Cordeiros, em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina.

