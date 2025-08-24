Adolescente de 17 anos morre após ser ejetado de motocicleta ao fugir da polícia em SC Condutor realizava manobras perigosas com o veículo e fugiu em alta velocidade ao avistar viatura da PM em Lages ND Mais|Do R7 23/08/2025 - 23h57 (Atualizado em 23/08/2025 - 23h57 ) twitter

Um adolescente, de 17 anos, morreu após ser ejetado de uma motocicleta na BR-282, em Lages, na madrugada deste sábado (23), por volta das 3h30. Segundo a Polícia Militar, o jovem realizava manobras perigosas e, ao enxergar uma viatura policial, fugiu em alta velocidade.

