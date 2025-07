Adolescente desaparecido viajou sozinho de Joinville para Rondônia atrás de namorada virtual Adolescente desaparecido desde segunda-feira (7) foi localizado quando desembarcava de um ônibus em Porto Velho; destino era o Amazonas... ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 09h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 09h17 ) twitter

Um adolescente, de 17 anos, que estava desaparecido há cerca de três dias e foi encontrado nessa quinta-feira (10) em Rondônia, fugiu da casa da família em Joinville, no Norte catarinense, para conhecer uma namorada virtual que havia conhecido por meio de um jogo on-line. Segundo o delegado Vinícius Ferreira, a namorada existia e foi identificada como uma garota de 14 anos. “A mãe da adolescente desconhecia o planejamento da fuga. As conversas ocorriam via a plataforma dentro de um jogo on-line”, explicou.

