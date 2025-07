Adolescente é apreendido em SC suspeito de agredir colegas e ameaçar professores Caso é de Laguna, no Litoral Sul do estado; mãe do menino acompanhou a ação

ND Mais|Do R7 25/07/2025 - 03h17 (Atualizado em 25/07/2025 - 03h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share