Adolescente é apreendido em SC suspeito de liderar grupo que incentivava crimes entre jovens Diligências foram cumpridas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, na última terça-feira (15), em sete estados, entre eles, Santa Catarina... ND Mais|Do R7 16/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 16/04/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente, de 17 anos, de Criciúma, no Sul de Santa Catarina, está entre os alvos de uma operação voltada para desarticular um grupo que incentivava crimes entre jovens. As diligências, encabeçadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, foram cumpridas em sete estados na última terça-feira (15).

Para saber mais sobre essa operação e os detalhes das investigações, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Suspeito de matar policial da Core é preso no RJ, após operação que matou 5 pessoas

VÍDEO: Embarcação com 10 pessoas a bordo afunda perto de ilha em SC

Condenada por corrupção, ex-primeira-dama do Peru ganha asilo e chega no Brasil nesta quarta