Adolescente ejetado de carro em grave acidente morre no hospital em SC; ‘Sempre sorridente’

Um adolescente de 14 anos morreu no hospital após ser ejetado do carro durante um acidente em Campos Novos, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O grave acidente ocorreu na madrugada de domingo (23), e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no mesmo dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

