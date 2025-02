Adolescente esfaqueia homem para proteger mãe de agressão no Sul de SC Caso foi registrado em Siderópolis, no Sul do estado, na noite de quarta-feira (12) ND Mais|Do R7 13/02/2025 - 14h26 (Atualizado em 13/02/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um adolescente, de 16 anos, esfaqueou o companheiro da própria mãe durante uma tentativa de protegê-la de agressões do homem. O caso foi registrado em Siderópolis, no Sul de Santa Catarina, no bairro Fiorita, na noite de quarta-feira (12).

Para saber mais sobre este caso impactante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Quem é deputado gaúcho citado em investigação da PF por desvio de emendas parlamentares

Tio que deixava sobrinhas inconscientes para abusá-las sexualmente é denunciado em SC

FAB abate avião venezuelano com drogas; relembre outras aeronaves derrubadas no Brasil