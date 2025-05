Adolescente está entre os responsáveis por latrocínio em Araranguá Crime aconteceu no dia 16 de março, no bairro Nova Divinéia ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 00h23 (Atualizado em 15/05/2025 - 00h23 ) twitter

A Polícia Civil concluiu a investigação de um latrocínio em Araranguá, que teve como vítima Willian Oliveira Kunde, de 29 anos. O crime aconteceu na madrugada do dia 14 de março, no bairro Divinéia. Três suspeitos, sendo um adolescente de 17 anos, foram identificados no inquérito conduzido pelo DIC (Departamento de Investigação Criminal).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para ler a matéria completa e entender todos os detalhes dessa investigação.

