Adolescente morre atropelada após sair de ensaio de banda em SC Ela havia acabado de sair do ensaio da banda escolar quando foi atingida por um carro em São Bento do Sul ND Mais|Do R7 15/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 15/05/2025 - 18h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma adolescente de 14 anos morreu atropelada no fim da tarde dessa quarta-feira (14) após sair de um ensaio da banda escolar em São Bento do Sul, no Planalto Norte de Santa Catarina. O acidente ocorreu na rodovia A280 (Acesso Oeste a São Bento do Sul), por volta das 18h.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este trágico acidente.

Leia Mais em ND Mais:

Caso Mikaella: namorado quis ‘arrancar cabeça’ de esteticista, mas não conseguiu, diz delegado

Ferroviária x Avaí: onde assistir, escalações e tudo sobre o duelo do Leão da Ilha na Série B

Pedreiro de Blumenau é levado ao hospital após queda de seis metros