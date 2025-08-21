Adolescente sofre grave acidente de patinete elétrico em SC após decreto restringir uso Vítima de 15 anos estava com adulto em patinete elétrico quando colidiu com uma moto em Balneário Camboriú ND Mais|Do R7 20/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 20/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma batida entre uma moto e um patinete elétrico deixou um adolescente de 15 anos gravemente ferido na avenida Brasil, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (19). A vítima foi encaminhada ao Hospital da Unimed após atendimento pré-hospitalar.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as novas regras de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Polícia indicia professor de SC por racismo contra aluna de 13 anos em sala de aula

Ciclone causa ondas grandes e ventos de até 75 km/h em Santa Catarina; veja até quando

Bebê de 8 meses é internado na UTI em SC com fraturas e sinais de agressão