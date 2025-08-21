Adolescente sofre grave acidente de patinete elétrico em SC após decreto restringir uso
Vítima de 15 anos estava com adulto em patinete elétrico quando colidiu com uma moto em Balneário Camboriú
Uma batida entre uma moto e um patinete elétrico deixou um adolescente de 15 anos gravemente ferido na avenida Brasil, em Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, na manhã desta terça-feira (19). A vítima foi encaminhada ao Hospital da Unimed após atendimento pré-hospitalar.
Para mais detalhes sobre este trágico acidente e as novas regras de segurança, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
