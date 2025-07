Adolescente sofre queda de 10 metros e é socorrido em estado gravíssimo em SC Segundo o SAER-Fron, o adolescente atuava como montador de estruturas metálicas em Modelo, no Oeste ND Mais|Do R7 15/07/2025 - 05h17 (Atualizado em 15/07/2025 - 05h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Um adolescente de 16 anos ficou gravemente ferido após sofrer uma queda de 10 metros durante trabalho, por volta das 13h45 desta segunda-feira (14), na estrada para a linha Santa Rosa, no município de Modelo, Oeste de Santa Catarina.

Para mais detalhes sobre este incidente e o estado do jovem, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após matar animais, homem com medida protetiva ameaça mãe e irmã com machado com SC

‘Bebê alemão’ e auxílio do governo: quem é o casal influencer alvo de nova polêmica em SC

Prefeitura anuncia intervenção no Hospital Regional de Biguaçu por ‘baixa produção’; entenda