Adolescentes ficam feridos em acidente entre bicicleta e carro em SC O acidente entre bicicleta e carro aconteceu em Cunha Porã, no Oeste do estado; os adolescentes foram encaminhados ao hospital para... ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 18h52 (Atualizado em 14/03/2025 - 18h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um acidente entre bicicleta e carro deixou dois adolescentes feridos em Cunha Porã, no Oeste de Santa Catarina. A colisão foi registrada no fim da tarde da quinta-feira (13), na rua Travessa Mauá, no centro.

Para mais detalhes sobre o ocorrido, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Confira os vencedores da 5ª edição do Concurso de Desenho da NDTV Record Joinville

Popstar católico: por que Frei Gilson virou disputa entre bolsonaristas e esquerda

Câmara Vereadores decidirá compra de terreno de Hospital de Camboriú