Adolescentes ficam gravemente feridas após bater bicicleta contra pilar em SC O acidente ocorreu por volta das 18h de sábado (19), em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste catarinense ND Mais|Do R7 20/04/2025 - 22h25 (Atualizado em 20/04/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Duas adolescentes, de 14 e 15 anos, ficaram gravemente feridas após baterem com uma bicicleta contra o pilar de uma casa, em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina. O acidente foi registrado por volta das 18h deste sábado (19) no bairro São Gotardo.

Para mais detalhes sobre este acidente e as condições das vítimas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

VÍDEOS: Loja de shopping em SC pega fogo e causa correria e empurra-empurra

Aposta de SC leva mais de R$ 52 milhões na Mega-Sena

Banco de Obras Costeiras: entenda medida que SC quer adotar para preservar as praias