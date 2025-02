Adolescentes grávidas estão mais vulneráveis à depressão e ansiedade; veja 5 formas de acolher Na Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, psicóloga perinatal alerta para os riscos à saúde mental e reforça a importância... ND Mais|Do R7 05/02/2025 - 21h27 (Atualizado em 05/02/2025 - 21h27 ) twitter

A gravidez na adolescência não é apenas uma questão de planejamento familiar, mas também de saúde mental. De acordo com a psicóloga perinatal Rafaela Schiavo, autora de centenas de estudos científicos e fundadora do Instituto MaterOnline, a prevalência de casos de adolescentes grávidas ou gestações não planejadas em mulheres com menos de 20 anos é alta, varia entre 15% e 20%. Isso acontece porque a adolescência, por si só, já é uma fase de intensas mudanças emocionais e, quando combinada com os desafios da gestação e da maternidade, pode aumentar os riscos de sofrimento psíquico.

