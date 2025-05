Adutora rompe e ameaça afundar uma das principais avenidas de Balneário Camboriú Emasa alerta que incidente deixará Centro de Balneário Camboriú sem água até fim do conserto; adutora rompe e causa interdição no trânsito... ND Mais|Do R7 23/05/2025 - 23h16 (Atualizado em 23/05/2025 - 23h16 ) twitter

Um rompimento de adutora alagou a avenida Brasil, em Balneário Camboriú, entre ruas 1141 e 1131, na manhã desta sexta-feira (23). As calçadas e a pista do local já estavam começando a ceder. Conforme a Guarda Municipal de Balneário Camboriú, o local está sendo monitorado pelos Agentes de Trânsito e a Emasa (Empresa Municipal de Água e Saneamento) deverá fazer os reparos necessários.

