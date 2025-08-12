Advogada e aventureira: quem era catarinense que morreu com sobrinho no Chile
Liane Tibola estava com o sobrinho, Alex Tibola, quando a moto colidiu frontalmente com um ônibus em uma rodovia do Chile; a OAB Subseção...
A morte de Alex Tibola e Liane Tibola comoveu a comunidade de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, onde eles moravam. Liane, tia de Alex, era advogada e atuava no município. Ela e Alex estavam em uma moto que colidiu frontalmente com um ônibus no km 761 da rodovia 7 Sul, na região do Lago Cofré, no Chile. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no sábado (9).
A morte de Alex Tibola e Liane Tibola comoveu a comunidade de Maravilha, no Oeste de Santa Catarina, onde eles moravam. Liane, tia de Alex, era advogada e atuava no município. Ela e Alex estavam em uma moto que colidiu frontalmente com um ônibus no km 761 da rodovia 7 Sul, na região do Lago Cofré, no Chile. Eles não resistiram aos ferimentos e morreram no sábado (9).
Para mais detalhes sobre essa tragédia que abalou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre essa tragédia que abalou a comunidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: