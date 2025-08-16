Logo R7.com
Advogada levanta saia para cliente preso se masturbar dentro de penitenciária de Blumenau

Caso envolveu uma advogada e um detendo da Penitenciária Industrial de Blumenau

ND Mais|Do R7

Uma advogada foi flagrada mostrando as partes íntimas para um preso se masturbar na Penitenciária Industrial de Blumenau. O caso foi registrado nesta quinta-feira (14) e confirmado pela Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social) através de nota oficial.

