Advogada levanta saia para cliente preso se masturbar dentro de penitenciária de Blumenau
Caso envolveu uma advogada e um detendo da Penitenciária Industrial de Blumenau
Uma advogada foi flagrada mostrando as partes íntimas para um preso se masturbar na Penitenciária Industrial de Blumenau. O caso foi registrado nesta quinta-feira (14) e confirmado pela Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social) através de nota oficial.
Uma advogada foi flagrada mostrando as partes íntimas para um preso se masturbar na Penitenciária Industrial de Blumenau. O caso foi registrado nesta quinta-feira (14) e confirmado pela Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social) através de nota oficial.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: