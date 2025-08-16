Advogada levanta saia para cliente preso se masturbar dentro de penitenciária de Blumenau Caso envolveu uma advogada e um detendo da Penitenciária Industrial de Blumenau ND Mais|Do R7 15/08/2025 - 23h37 (Atualizado em 15/08/2025 - 23h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma advogada foi flagrada mostrando as partes íntimas para um preso se masturbar na Penitenciária Industrial de Blumenau. O caso foi registrado nesta quinta-feira (14) e confirmado pela Sejuri (Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social) através de nota oficial.

Para mais detalhes sobre este caso polêmico, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Gigante varejista anuncia megaloja com cinema e gastronomia no Litoral Norte de SC

Vacinação contra poliomielite em SC não atinge a meta há 8 anos: ‘Falsa sensação de segurança’

‘Pega ladrão’: homem é preso cinco minutos após furto em Balneário Camboriú