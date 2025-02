Advogada some com indenização de R$ 1 milhão de motorista de ônibus e acaba processada Caso ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi descoberto após o homem desconfiar da demora do processo e procurar a advogada... ND Mais|Do R7 20/02/2025 - 14h46 (Atualizado em 20/02/2025 - 14h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma advogada foi processada após ganhar um processo e não entregar a indenização de R$ 1 milhão do seu cliente, um motorista de ônibus de 61 anos. O caso ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e foi descoberto após o homem desconfiar da demora do processo.

Para saber todos os detalhes dessa história intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Adolescente é agredido por pai de aluno após briga em escola em SC

JEC Futsal apresenta uniforme e enfrenta o Tubarão em amistoso no Centreventos Cau Hansen

VÍDEO: Helicóptero da polícia é atingido por tiros em operação no RJ e faz pouso forçado