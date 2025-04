Advogado da Grande Florianópolis conquista o título de Mister International 2025 Final do concurso Mister Brasil CNB foi realizado nesse sábado (5) em Balneário Camboriú, no litoral norte ND Mais|Do R7 06/04/2025 - 17h05 (Atualizado em 06/04/2025 - 17h05 ) twitter

Representante da Grande Florianópolis, o catarinense, Rodrigo D’Soni, de 34 anos, conquistou o título de Mister International 2025 na noite desse sábado (5). A final do concurso Mister Brasil CNB foi realizada em um hotel em Balneário Camboriú, no Litoral Norte, e contou com seis finalistas. O título de Mister Brasil CNB ficou com o representante do Rio de Janeiro, Lucas Laet.

