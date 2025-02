Advogado que morreu em queda de avião em SP intermediou negociação milionária em SC O advogado que morreu em queda de avião em SP ajudou na venda de uma grande marca gaúcha para a rede catarinense Schumann, com sede... ND Mais|Do R7 07/02/2025 - 20h06 (Atualizado em 07/02/2025 - 20h06 ) twitter

O advogado que morreu em queda de avião em SP, na manhã desta sexta-feira (7), Márcio Louzada Carpena, de 49 anos, ajudou em uma negociação milionária em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ele participou, ativamente, da venda da marca gaúcha Multisom para a Schumann, com sede no município do oeste catarinense.

Para saber mais sobre a trajetória e os impactos da morte de Márcio Carpena, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

