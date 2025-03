Advogados da VR Brasil secaram contas antes de bloqueio, diz delegado: ‘Chegaria a R$ 2 bi’ Há duas semanas, foi realizado o bloqueio de R$ 500 mil em 96 contas dos investigados no caso; segundo delegado responsável, se realizado... ND Mais|Do R7 13/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 09h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O caso da VR Brasil, empresa localizada em São José, suspeita de encabeçar um esquema milionário de venda de cotas imobiliárias, teve novos desdobramentos na última semana de fevereiro, com o bloqueio de R$ 500 mil em contas ligadas aos investigados. No entanto, para Leonardo Silva, delegado de Defraudações da Deic (Diretoria Estadual de Investigações Criminais), o valor é menos da metade do que poderia ter sido bloqueado, já que a demora judicial permitiu que as contas fossem “secadas” pelos advogados.

Para saber mais sobre os detalhes desse caso intrigante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Falso motoboy é preso após aplicar golpe da maquininha em policial de SC

Mais de 150 kg de alimentos vencidos são apreendidos pela Vigilância Sanitária em SC

Nova fraude na área! Saiba o que é e como se proteger do golpe do consórcio contemplado