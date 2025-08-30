Aeroporto de Blumenau poderá receber aviões maiores após ampliação
O projeto, já concluído pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado, deve ter a licitação lançada ainda este ano
O Aeroporto Regional de Blumenau, Quero-Quero, terá a pista ampliada e passará a receber aviões maiores. O projeto, já concluído pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado, deve ter a licitação lançada ainda este ano.
O Aeroporto Regional de Blumenau, Quero-Quero, terá a pista ampliada e passará a receber aviões maiores. O projeto, já concluído pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado, deve ter a licitação lançada ainda este ano.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a ampliação do aeroporto!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a ampliação do aeroporto!
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: