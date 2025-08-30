Logo R7.com
Aeroporto de Blumenau poderá receber aviões maiores após ampliação

O projeto, já concluído pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado, deve ter a licitação lançada ainda este ano

ND Mais|Do R7

O Aeroporto Regional de Blumenau, Quero-Quero, terá a pista ampliada e passará a receber aviões maiores. O projeto, já concluído pela prefeitura em parceria com o Governo do Estado, deve ter a licitação lançada ainda este ano.

