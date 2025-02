Aeroporto de Navegantes espera 32 mil passageiros durante o Carnaval 2025 Números divulgados pelo aeroporto para os dias de folia são 10% maiores do que o mesmo período em 2024 ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 10h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 10h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Aeroporto Internacional de Navegantes se prepara para um aumento significativo no fluxo de passageiros durante os dias do Carnaval 2025. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, o terminal deve receber aproximadamente 32 mil passageiros, o que representa um crescimento de 10% em relação ao mesmo período de 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o Carnaval 2025!

Leia Mais em ND Mais:

Serra do Corvo Branco será interditada por um ano: veja rotas alternativas

Cidade de SC com menos de 7 mil habitantes abre concurso público com salário de quase R$ 10 mil

Universalização do saneamento básico pode gerar R$ 32 bilhões para economia de SC