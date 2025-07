Aeroporto de Navegantes espera mais de 200 mil passageiros em julho; saiba o motivo Número é 3% maior que o mesmo período de 2024; Aeroporto de Navegantes é a principal porta de entrada para destinos do Litoral Norte... ND Mais|Do R7 08/07/2025 - 20h18 (Atualizado em 08/07/2025 - 20h18 ) twitter

O Aeroporto Internacional de Navegantes deve receber cerca de 210 mil passageiros durante o mês de julho. Essa é a expectativa Motiva, concessionária que administra o local. O motivo é período de férias escolares em todo o país.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações!

