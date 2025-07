Aeroporto de SC lidera crescimento entre terminais de cargas aéreas no Brasil; veja ranking Floripa Airport Cargo registrou aumento de 44% na tonelagem de cargas movimentadas no primeiro semestre de 2025, sendo o terceiro na... ND Mais|Do R7 16/07/2025 - 05h37 (Atualizado em 16/07/2025 - 05h37 ) twitter

O Terminal de Cargas Áreas Internacionais do Aeroporto de Florianópolis, é o que mais cresce em todo o Brasil e o terceiro a registrar maior crescimento entre janeiro e junho de 2025, em comparação ao ano anterior. Segundo levantamento realizado por uma empresa especializada no segmento, o Floripa Airport Cargo registrou crescimento de 44% na tonelagem de cargas movimentadas no período.

