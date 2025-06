Aeroporto em Itajaí? Veja planos do município para ampliação de aeródromo privado Aeródromo deverá ter pista ampliada e estrutura para receber operações mais robustas ND Mais|Do R7 27/06/2025 - 22h16 (Atualizado em 27/06/2025 - 22h16 ) twitter

A Prefeitura de Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, anunciou um projeto para ampliar o condomínio aeronáutico entre os bairros Laranjeiras e Campeche. O objetivo é transformar o local em um aeroporto executivo.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para entender todos os detalhes sobre a transformação do aeródromo em aeroporto em Itajaí!

