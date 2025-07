Afastamentos por transtornos mentais crescem 134% e colocam SC entre os líderes no país No domingo (27) é celebrado o Dia Nacional da Prevenção de Acidentes de Trabalho, que reforça a importância de ambientes seguros e... ND Mais|Do R7 27/07/2025 - 18h57 (Atualizado em 27/07/2025 - 18h57 ) twitter

Afastamentos de trabalho provocados por transtornos mentais cresceram 134% entre 2022 e 2024 no Brasil, segundo dados do MPT (Ministério Público do Trabalho) e da OIT (Organização Internacional do Trabalho). Segundo o levantamento, Santa Catarina é o quarto estado brasileiro nesse tipo de afastamento e o segundo da região Sul, com mais de 35 mil afastamentos em 2024.

