Agência de regulação de SC paga cerca de R$ 90 mil mensais em jetons a conselheiros
O conselho consultivo da Aresc (Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina) se reúne mensalmente para deliberar sobre...
Com quase R$ 1 milhão desembolsado em jetons apenas em 2024, a Aresc (Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina) chamou a atenção. Os números, levantados pelo Núcleo de Dados do Grupo ND por meio do Portal da Transparência, revelam que R$ 980.145,93 foram destinados ao pagamento das gratificações a membros do conselho consultivo da Aresc.
