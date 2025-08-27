Agência de regulação de SC paga cerca de R$ 90 mil mensais em jetons a conselheiros O conselho consultivo da Aresc (Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina) se reúne mensalmente para deliberar sobre... ND Mais|Do R7 27/08/2025 - 18h58 (Atualizado em 27/08/2025 - 18h58 ) twitter

Com quase R$ 1 milhão desembolsado em jetons apenas em 2024, a Aresc (Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina) chamou a atenção. Os números, levantados pelo Núcleo de Dados do Grupo ND por meio do Portal da Transparência, revelam que R$ 980.145,93 foram destinados ao pagamento das gratificações a membros do conselho consultivo da Aresc.

Para saber mais sobre o impacto desses gastos e a função da Aresc, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

