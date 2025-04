Agenda de Janja passa a ser divulgada pelo governo após recomendação da AGU Segundo o órgão, compromissos da primeira-dama são de 'interesse público' e passarão a ser publicizados nesta sexta-feira (25) ND Mais|Do R7 25/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 25/04/2025 - 09h00 ) twitter

O Palácio do Planalto vai passar a divulgar a agenda de Janja, primeira-dama da República, no site do governo a partir desta sexta-feira (25). A medida visa atender a uma orientação normativa da Advocacia-Geral da União (AGU). Segundo o Palácio do Planalto, o órgão entende que há necessidade da publicidade nas atividades de interesse público da cônjuge do presidente da República.

