Agentes de Trânsito de Blumenau mudam viaturas e uniformes após determinação do MPSC A previsão é que as alterações sejam concluídas até junho, segundo a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes ND Mais|Do R7 03/05/2025 - 08h00 (Atualizado em 03/05/2025 - 08h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Duas novas viaturas dos Agentes de Trânsito de Blumenau começaram a circular pela cidade na última semana. Toda a frota, composta por 54 motos e 27 veículos, assim como os uniformes dos agentes, deve ser alterada até dezembro, por determinação do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina)

Saiba mais sobre as mudanças e suas implicações no trânsito da cidade, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Série D do Brasileiro tem jogo entre Barra x Marcílio Dias e JEC na Arena

Catarinense é a maior marca brasileira de bebidas energéticas com crescimento de 50% ao ano

Bebê engasgado é salvo por uma policial militar em cidade de SC