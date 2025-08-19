Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Agosto com cara de janeiro? Saiba onde o calor chega a quase 40°C nesta semana

O terceiro veranico de 2025 deve levar o termômetro a quase 40°C em algumas regiões e promete mudanças bruscas na região Sul do Brasil...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O Brasil enfrenta nesta semana o terceiro veranico de 2025, com temperaturas muito acima da média em várias regiões. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), uma massa de ar quente e seco vai predominar até sábado (23), elevando os termômetros principalmente no Centro-Sul.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as previsões e detalhes sobre o calor intenso que atinge o Brasil!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.