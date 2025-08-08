Agosto Lilás: medidas protetivas triplicam na Comarca de Criciúma entre 2022 e 2024
Campanha reflete sobre a importância do combate à violência contra a mulher
Na Comarca de Criciúma, que engloba Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, entre 2022 e 2024, o número de solicitações e deferimentos de medidas protetivas praticamente triplicou. O dado reflete a importância do combate à violência contra a mulher, pauta levantada durante o Agosto Lilás, mês que celebra o aniversário da Lei Maria da Penha.
