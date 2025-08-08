Agosto Lilás: medidas protetivas triplicam na Comarca de Criciúma entre 2022 e 2024 Campanha reflete sobre a importância do combate à violência contra a mulher ND Mais|Do R7 07/08/2025 - 23h18 (Atualizado em 07/08/2025 - 23h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Na Comarca de Criciúma, que engloba Nova Veneza, Siderópolis e Treviso, entre 2022 e 2024, o número de solicitações e deferimentos de medidas protetivas praticamente triplicou. O dado reflete a importância do combate à violência contra a mulher, pauta levantada durante o Agosto Lilás, mês que celebra o aniversário da Lei Maria da Penha.

Para saber mais sobre esse importante tema e as medidas adotadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Servidores aceitam proposta da prefeitura e cancelam greve em Florianópolis; veja acordo

Concurso público em cidade de SC tem vagas com salários de R$ 7 mil; veja como se inscrever

Alerta amarelo: frente fria e ciclone trazem temporais e o risco de alagamentos em SC