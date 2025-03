Agressões a torcedores: Chapecoense diz que Jimenéz está comprometido a ‘aprender com episódio’ Episódio aconteceu neste sábado após a final do Catarinense; torcedores do Avaí foram agredidos pelo atleta da Chape ND Mais|Do R7 24/03/2025 - 01h05 (Atualizado em 24/03/2025 - 01h05 ) twitter

A diretoria da Chapecoense emitiu um comunicado acerca das agressões desferidas pelo volante Jorge Jimenéz em torcedores do Avaí após a final do Catarinense. Segundo exposto no comunicado “o atleta se mostrou arrependido da conduta e reforçou seu compromisso em aprender com o episódio”.

Para mais detalhes sobre o ocorrido e a posição da Chapecoense, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

