Agressor é condenado por tentar matar homem com facão em frente ao Fórum de cidade de SC Crime ocorreu após discussão em bar e terminou com vítima gravemente ferida em frente ao Fórum da cidade de Modelo, no Oeste do estado... ND Mais|Do R7 02/06/2025 - 19h57 (Atualizado em 02/06/2025 - 19h57 ) twitter

Um crime brutal, cometido em plena via pública e em frente ao Fórum da Comarca de Modelo, no Oeste de Santa Catarina, terminou com a condenação do agressor a 6 anos e 4 meses de prisão em regime semiaberto.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

