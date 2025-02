Agricultor colhe abóbora de 24 quilos e com mais de um metro em SC Registro aconteceu em Balneário Rincão, no Litoral Sul do estado, na quinta-feira (23)

ND Mais|Do R7 24/01/2025 - 15h27 (Atualizado em 24/01/2025 - 15h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share