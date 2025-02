Agronegócio Catarinense bate recorde de exportação Em entrevista ao Agro Saúde e Cooperação, José Luiz Tejon, um dos nomes mais renomados do agronegócio brasileiro, faz uma análise sobre... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 27/01/2025 - 23h06 ) twitter

O Agronegócio catarinense bateu recordes de exportação em 2024. Os resultados da produção de alimentos foram extremamente positivos. Para este ano de 2025 as perspectivas catarinenses são ainda melhores no abastecimento dos mercados interno e externo.

Saiba mais sobre as projeções e o impacto desse crescimento no site do nosso parceiro ND Mais.

