Ainda a Covid-19 O Brasil já atendeu 86,31% da população com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Somente […] ND Mais|Do R7 12/02/2025 - 00h05 (Atualizado em 12/02/2025 - 00h05 )

O Brasil já atendeu 86,31% da população com pelo menos duas doses da vacina contra a Covid-19. Somente em 2024 foram aplicadas 12.171.241 doses, segundo a Rede Nacional de Dados em Saúde. Contudo, os números da doença continuam expressivos: foram 856.590 casos de Covid-19 no ano passado, segundo o Ministério da Saúde. E na intenção de garantir proteção para a população contra novas variantes, o órgão adquiriu imunização para atender cerca de 77 milhões de pessoas nos próximos dois anos. A partir deste ano a vacina contra a Covid-19 será incluída no Calendário Nacional de Vacinação para idosos e gestantes – como já ocorre para crianças menores de cinco anos. Para os demais grupos, continua como vacinação especial. As vacinas disponíveis hoje no SUS são: Pfizer (Comirnaty), Moderna (Spikevax) e Serum/Zalika.

